Titelverdediger Puts mist WK-finale 50 meter vrij

De Utrechter veroverde twee jaar geleden bij de WK kortebaan in Windsor tot ieders verrassing de wereldtitel op het sprintnummer. Het bleek een uitschieter, want Puts kon zich sindsdien slechts sporadisch meten met de wereldtop. Bij de WK in Hangzhou klokte hij als titelverdediger in de halve finales precies dezelfde tijd als Juraszek (21,12). Een swim-off moest bepalen wie als achtste naar de finale zou gaan. Juraszek tikte aan na 20,98 seconden, Puts klokte 21,08. Daarmee was hij wel sneller dan zijn winnende tijd in de WK-finale van 2016 (21,10). Puts heeft het Nederlands record in handen met 21,05.