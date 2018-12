Titelgevecht Fury en Wilder eindigt onbeslist

De Amerikaanse Wilder en de Britse Fury waren aan elkaar gewaagd. Fury had het overwicht in negen van de twaalf rondes, maar ging in twee rondes tegen de mat. Een scheidsrechter gaf de overwinning aan Wilder (115-111), een tweede zag juist een Fury-overwinning (115-110) en de derde vond het gelijkspel (113-113).



Voor Fury was dit zijn moment voor een grote comeback na twee jaar uit de running te zijn geweest. De Brit is sinds juni terug in de ring na zijn gedwongen afscheid in 2016. De bokser was toen ernstig depressief en gebruikte alcohol en andere drugs. Nu heeft hij zichzelf bewezen en ,,was het grootste deel van het gevecht oppermachtig door zijn lange slag, zijn precieze voetenwerk en zijn sterke verdediging”, aldus persbureau Reuters.