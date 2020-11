Tiger Woods opent sterk op Masters: ‘Heb alles goed gedaan’

video Ho­le-in-o­ne via water is geinig, maar deze golfshots zijn pas echt indrukwek­kend

12 november Op de befaamde Augusta-baan in het Amerikaanse Georgia begint vandaag The Masters, een van de grootste golftoernooien. Een onwaarschijnlijke ‘hole-in-one’ van Jon Rahm tijdens een oefenrondje aldaar gaat viraal. Is het hoogtepunt daarmee al bereikt?