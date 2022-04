Tiger Woods noemt comeback op golfbaan Augusta een van zijn grootste prestaties

Voor Scheffler, de nummer 1 van de wereld, was het zijn eerste overwinning in een majortoernooi. Hij sloot de laatste ronde op de Augusta National Golf Club af met 71 slagen en kwam op een totaal van 278 slagen, tien onder het baangemiddelde. Daarmee bleef hij de Noord-Ier Rory McIlroy drie slagen voor.

McIlroy zorgde ervoor dat Scheffler op het tweede deel van de baan in Augusta nog flink zijn best moest doen. De Noord-Ier die na drie dagen tien slagen meer nodig had gehad dan Scheffler, sloot af met een ronde van 64 slagen, acht onder het baangemiddelde. Hij sloeg zes birdies en één eagle en had de beste ronde van het hele toernooi.

Scheffler liet zich echter niet van de wijs brengen. De 25-jarige Amerikaan die op weg naar de Masters al drie toernooien had gewonnen, sloeg birdies op hole 3 en 7 en daarna een bogey op 10. Met birdies op 14 en 15 zorgde hij dat het niet meer echt spannend zou worden, al was het putten op de laatste hole even een klus. Na twee missers was het toch raak.

Volledig scherm Scottie Scheffler © REUTERS

Luid applaus voor Woods

Woods, die zijn verrassende rentree maakte na zijn zware auto-ongeluk van veertien maanden geleden, sloot zijn 24ste deelname af op de 47ste plaats. Desondanks noemde hij het één van zijn beste optredens. ,,Voor het niet winnen van een toernooi zeker, zonder enige twijfel’’, zei de 15-voudig winnaar van een major.

Na een auto-ongeluk in februari 2021 lag Woods weken in het ziekenhuis en was hij maandenlang niet in staat te lopen door zware verwondingen, met name aan zijn rechterbeen. Zijn rondes van 78 slagen van zaterdag en zondag waren zijn hoogste ooit op de Augusta National. Desondanks liep hij onder luid applaus van de baan. ,,Het was een onvergetelijk gevoel. Dit toernooi betekende zo veel voor mij en mijn familie. Ik blijf het zeggen, maar ik ben echt dankbaar.’’

Woods vertelde ook dat de revalidatie nog lang niet is afgerond. ,,De mensen om me heen weten het, zij hebben het gezien. Sommige spelers die me goed kennen hebben het ook gezien en hebben foto’s gezien van de dingen die ik heb moeten doorstaan.’’

De golflegende zei snel weer “aan de slag te gaan” in de gym om zijn benen verder aan te sterken. ,,Ik heb werk voor de boeg en ik kijk ernaar uit.’’

Volledig scherm © ANP / EPA