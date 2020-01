Tiger Woods droomt van de Spelen, maar haalt hij Tokio wel?

Door Arjan Schouten



Slechts één vraag stelden de hoge heren van het IOC, toen een afvaardiging van de internationale golffederatie in 2008 kwam lobbyen voor olympische deelname. Maar in één ding waren ze serieus geïnteresseerd in Zwitserland, waar twee afgevaardigden de olympische zaak kwamen bepleiten. En dan vooral in één naam. Of Tiger Woods ook zou komen, mocht golf daadwerkelijk olympisch worden?