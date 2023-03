Tiener Britt Weerman: via turnen en Thialf naar zilver bij EK met hoogspringen

Joost Luiten zet goede vorm door en eindigt ook in India als derde

Golfer Joost Luiten is als derde geëindigd op het India Open. In de slotfase kreeg de Zuid-Hollander kansen op meer, maar vielen de putts niet om echt mee te doen om de overwinning. Vorige week werd de 37-jarige Luiten al derde in Thailand.