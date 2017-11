Tiende start Van den Goorbergh in Dakar

Titelhouder Van Gerwen op Grand Slam of Darts opnieuw gekoppeld aan Cross

18:12 Michael van Gerwen neemt het in de groepsfase van de Grand Slam of Darts op tegen Rob Cross, Joe Murnan en Ross Montgomery. Het toernooi, dat zaterdag in Wolverhampton van start gaat, staat bekend om het feit dat zowel spelers van profbond PDC als amateurbond BDO meedoen.