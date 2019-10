Terugkeer Meulens als bondscoach honkballers op Premier12

Astros op gelijke hoogte met Yankees van Gregorius

8:18 Houston Astros heeft de stand met New York Yankees in de finale van de American League weer gelijk getrokken. In het Minute Maid Park in Houston was de thuisploeg met 3-2 te sterk voor de Yankees van Nederlander Didi Gregorius. Na twee duels in de beste-of-seven serie staat het daardoor 1-1.