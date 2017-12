Ter Mors juicht Rusland-sanctie toe: Niet doen alsof het niet gebeurd is

Zijn de straffen voor de Russen terecht of niet? Sjinkie Knegt wil geen energie steken in die vraag, hij kan er toch niks aan veranderen. Jorien ter Mors vindt de beslissing gerechtigheid.

Door Lisette van der Geest

Voor Sjinkie Knegt is het leven vrij simpel: hij maakt zich druk als het met hem niet goed gaat. Momenteel gaat het goed, zoals het vrijwel altijd gaat, dus is er geen reden om zich druk te maken. Ook niet over de Russen en de vraag of ze wel of niet in Pyeongchang op de Spelen staan.

Bij de persbijeenkomst voor de bekendmaking van de olympische shorttrackploeg in Thialf zegt hij desgevraagd over het nieuws dat de Russen niet meer onder eigen vlag mogen uitkomen: ,,Ze doen maar. Ik heb er toch geen last van.''

In tegenstelling tot voorgaande jaren presteren de Russische shorttrackers namelijk niet goed. ,,Als je je er wel druk om maakt, ga je er volgens mij niet beter van schaatsen. Sporters die zich er wel over opwinden moeten vervolgens alleen maar harder trainen om dat goed te maken, wat heb je er dus aan? Het is goed dat er op hogerhand gecontroleerd wordt en straffen worden gegeven, maar ik oefen daar geen invloed uit en wil daar dus ook geen energie in steken.''

Quote Dit is een poldermodel, een politieke oplossing. Een beetje van dit en een beetje van dit Bondscoach Jeroen Otter

Vier jaar geleden op de Spelen in Sotsji werd Knegt derde op de 1000 meter, toevallig achter twee Russen. Met een lach: ,,Dan kan ik dus winnen als zij gepakt worden. Maar we zullen het nooit weten, ik vermoed dat dat nooit meer naar buiten komt.''

Fair

Op diezelfde bijeenkomst laat Jorien ter Mors weten het nieuws wél te hebben gevolgd gisteravond. ,,Je kon er moeilijk omheen, zelfs voor niet-sporters was dit nog lastig, lijkt me. Ik vind het wel fair dat gebruikers nu bestraft worden. En natuurlijk ga je even rekenen of er een Rus voor je stond en of je zelf anders zou zijn geëindigd als je hoort dat er in Sotsji gesjoemeld werd. Maar dat duurde niet lang. Ik denk niet dat het voor mij iets zou hebben veranderd.''

De inmiddels gestopte Margot Boer hoorde dat zij alsnog recht heeft zilver op de 500 meter nu de prestatie van Russin Olga Fatkoelina geschrapt wordt. Ter Mors: ,,Het lijkt mij heel erg voor iemand die in eerste instantie niet op het podium stond, maar nu ineens wel. Dan krijg je een medaille waar de waarde van verminderd is. Je hebt de huldiging niet meegemaakt, hebt dat moment op medal plaza gemist. Dat is jammer. Daarom is het goed dat er nu gestraft wordt. We kunnen niet doen alsof het niet gebeurd is.''

Poldermodel

Bondscoach Jeroen Otter volgde het nieuws rondom de Russen en het IOC 'mondjesmaat'. ,,Naar wat jullie media erover gemeld hebben'', zegt hij. ,,En dan is mijn persoonlijke mening dat dit een poldermodel is, een politieke oplossing. Een beetje van dit en een beetje van dit.''

Hij vindt: ,,Waarom schrappen we de resultaten niet van de periode van voor Londen, in 2011, tot na de Spelen van Sotsji, waarvan we weten dat het van hoger hand georkestreerd is? Dan kunnen we nu met een schone lei verder. Maar goed, het NOC*NSF zal ongetwijfeld met een juist standpunt komen, dit is alleen maar mijn persoonlijke mening.''