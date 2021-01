Ten Brinke verliest veel tijd in eerste etappe Dakar, Brabec verdwaalt

Autocoureur Bernhard ten Brinke heeft in de eerste etappe van de Dakar Rally direct flink tijdverlies moeten incasseren. De 43-jarige Gelderlander gaf in zijn Toyota Hillux ruim 23 minuten toe op Carlos Sainz, de Spaanse veteraan die bij de auto’s de snelste was in de etappe tussen Djedda en Bisha. De rit ging over ruim 620 kilometer, met daarin een klassementsproef van 277 kilometer.

Ten Brinke en zijn Belgische navigator Tom Colsoul hadden veel last van de rotsen in de Saudische woestijn. Het zorgde voor langzaam leeglopende banden. ,,Het was een zware en uitdagende eerste etappe”, zei de Nederlander, die een dag eerder vijfde was geworden in de proloog. ,,Aan het einde van de etappe hebben we rustig gereden om de banden te sparen. Het wordt een zware Dakar Rally, maar we hebben de finish gehaald en zijn klaar voor etappe twee.”