Ten Brinke schat winstkansen hoog in bij Dakar Rally

Ten Brinke heeft in ieder geval het beste materiaal tot zijn beschikking als fabrieksrijder van Toyota. Hij is teamgenoot van oud-winnaar Nasser Al-Attiyah uit Qatar en de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers. De concurrentie is groot in de autocategorie met titelverdediger Carlos Sainz en rallycoryfeeën Sébastien Loeb en Stéphane Peterhansel. De bijnaam van Fransman Peterhansel is Monsieur Dakar, vanwege zijn dertien eindzeges in de woestijnrally.



De rally begint dit jaar op zaterdag in de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn tien etappes, allemaal in Peru. De rally eindigt ook in Lima, op 17 januari. De langste klassementsproef is 450 kilometer en zit in de vijfde etappe van Tacna naar Arequipa. ,,Ik denk dat het een heel zware Dakar gaat worden. We zijn wel bekend met de onberekenbare duinen, maar ik verwacht dat we nog andere onbegaanbare wegen voor onze kiezen krijgen.''