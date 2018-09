Teleurgestelde en te zware Robin van Roosmalen stopt als vedergewicht

Europa vergroot voorsprong in Ryder Cup

29 september Team Europa heeft in de strijd om de Ryder Cup in Parijs de marge op de Amerikaanse ploeg vergroot. Na de tweede serie van 'fourballs' is de stand 8-4. De 'thuisploeg' begon aan de tweede dag met een voorsprong van 5-3 op de titelhouder, die gisteren na een sterk begin in de fourballs (1-3) vier nederlagen op rij incasseerde in de 'foursomes'.