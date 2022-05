Technisch directeur Jeroen Bijl vertrekt bij hockeybond: ‘Situatie rond vrouwen nog steeds precair’

Technisch directeur Jeroen Bijl (55) stapt op bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Bijl, die 1 mei 2018 via PEC Zwolle in dienst kwam bij de KNHB, besloot zelf zijn dienstverband te beëindigen asl gevolg van de situatie rond het vrouwenteam, waar de weggestuurde coach Alysson Annan jarenlang zorgde voor een ongezond topsportklimaat .

Waar de hockeybond hoopte op een frisse wind met het vertrek van Annan was het tegendeel waar. Er werd niet gekozen voor een nieuwe bondscoach voor langere termijn, maar voor een tussenoplossing. Jamilon Mülders, die na de Spelen assistent werd van Annan, nam het stokje over. Hij gaf in eerste instantie aan geen ambitie te hebben het WK met Oranje te gaan spelen, maar kwam daarop terug.

Bijl: ,,Het is duidelijk dat wij na de Olympische Spelen in Tokio binnen de vrouwen in een stevig proces terecht zijn gekomen. Inmiddels zijn er diverse stappen gezet, zowel door de speelsters en staf als door de KNHB. De situatie rond de vrouwen is echter nog steeds erg precair waarbij ik het gevoel heb dat ik mijn rol als technisch directeur, op de manier zoals ik die in een topsportcontext voor me zie, niet goed meer in kan vullen. Ik vind dat je dan trouw aan jezelf moet blijven en daarom heb ik besloten mijn functie per direct neer te leggen. Ik heb altijd veel steun ervaren van mijn collega’s en het bestuur van de KNHB. Ik wens de gehele organisatie van de KNHB, inclusief alle nationale teams, dan ook alle goeds voor de toekomst. Het Nederlandse hockey heeft nationaal en internationaal veel aanzien. Ik hoop en verwacht dat dat in de toekomst zo zal blijven.”

Algemeen directeur Erik Gerritsen was graag met Bijl verdergegaan. ,,De afgelopen vier jaar heeft Jeroen de hockeysport veel gebracht. Hij was niet alleen bij onze beide nationale teams betrokken, al gaat daar vaak veel aandacht naar uit. Hij zette zich de afgelopen jaren met al zijn ervaring ook in voor de verdere professionalisering van alle andere vertegenwoordigende teams en de tophockey-organisatie van de KNHB, voor de toekomst van het tophockey in Nederland en de doorontwikkeling van de technische opleidingen van de hockeybond”, aldus Gerritsen.

De KNHB gaat zich nu beraden over een opvolger van Bijl, die tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang in 2018 chef de mission was.