Team Brunel aan kop op weg naar Kaap Hoorn

Herlings toont veerkracht maar verliest rode plaat

25 maart Jeffrey Herlings is de leiding in het MXGP-kampioenschap kwijt. De motorcrosser uit Oploo werd in Spanje door titelconcurrent Tony Cairoli afgetroefd. De twee staan nu op gelijke hoogte, maar dankzij zijn overwinning in Valencia kreeg Cairoli de rode plaat in handen.