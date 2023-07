Tasa Jiya verrast Femke Bol op 200 meter bij NK atletiek, ook goud voor Nadine Visser en Nadine Broersen

Femke Bol heeft zich bij de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Breda laten verrassen door Tasa Jiya op de 200 meter. Jiya won de finale in 22,77 en was duidelijk de snelste. Bol spurtte naar het zilver in in 23,05. De Amersfoortse was langzamer dan zaterdag in de halve finales, toen ze haar persoonlijk record op 22,88 zette. Voor Jiya was de 22,77 haar beste tijd ooit. Marije van Hunenstijn behaalde het brons in 23,31.

Bol gebruikt de Nederlandse kampioenschappen doorgaans om de snelheid wat aan te scherpen. Ze loopt dan andere nummers dan haar specialiteit, de 400 meter horden. Op dat nummer is de atlete uit Amersfoort Europees kampioene, won ze brons op de Olympische Spelen in Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene (VS). Haar grote doel is volgende maand de wereldtitel in Boedapest. Ze bewees haar vorm vorig weekeinde bij de Diamond League in Londen door haar Europees record aan te scherpen tot 51,45, de derde tijd ooit gelopen.

Over de finale van de 200 meter in Breda was Bol niet te spreken. ,,Ik kwam niet vooruit”, foeterde ze. ,,Ik had gehoopt dat ik iets beter zou accelereren. Dat is nog wel een zwak punt bij mij. Ik maak er verder geen groot punt van, want ik ben absoluut in vorm. Ik heb wel vaker dat een race niet gaat zoals gewenst, maar op de 400 meter horden win ik dan gewoon. Op de 200 meter kom ik uit mijn comfortzone en heb ik meer tegenstand”, aldus de atlete, die wel nationale titels indoor in bezit heeft, maar nog altijd geen Nederlands titel outdoor op haar naam heeft staan. ,,Wees gerust, dat knaagt niet.”

Kampioen Jiya glunderde van trots en geluk. ,,Ik heb het hele seizoen gewacht op een moment dat er iets meer zou uitkomen en dat gebeurde nu. Ik ben heel blij en heel tevreden”, zei de 25-jarige sprintster uit Amsterdam, die de titel vierde met haar 4-jarige dochter. ,,Het was ook fijn dat Femke meedeed, want ik kon goede tegenstand wel gebruiken. Ik zie natuurlijk ook wel dat zij meer aandacht krijgt, maar dat is volkomen terecht. De 200 meter winnen op een NK steekt bleekjes af tegen een Europees record op de 400 meter horden.”

Jiya wist deze zomer limiet voor de WK in Boedapest (22,60) niet te halen, maar ze mag dankzij haar positie op de wereldranglijst toch meedoen. ,,Ik ben heel benieuwd wat ik daar kan laten zien in goede omstandigheden, want ik loop nu 22,77 met ‘stormpje tegen’. Maar het ging mij hier toch vooral om de Nederlandse titel. Mijn eerste, dus ook dat is bijzonder.”

Nadine Visser verovert vierde titel op 100 meter horden

Nadine Visser heeft bij de NK atletiek voor de vierde keer in haar carrière de titel veroverd op de 100 meter horden. Ze won in Breda de finale in 12,88 seconden en versloeg Maayke Tjin A-Lim, die het zilver pakte in 12,96. Meerkampster Anouk Vetter behaalde het brons in 13,35.

Tjin A-Lim kwam als favoriete aan de start, want de atlete uit Hoorn is dit seizoen in tijd de snelste Nederlandse. Met haar 12,66 heeft ze zich niet alleen geplaatst voor de WK in Boedapest, maar ook voor de Olympische Spelen van Parijs.

In de finale liet Tjin A-Lim zich toch aftroeven door Visser, die weliswaar een hapering kende in het begin van de race, maar zich herstelde en toch vrij overtuigend naar de titel rende.

Nadine Broersen pakt goud op zevenkamp

Nadine Broersen vierde haar rentree met de Nederlandse titel op de zevenkamp. De 33-jarige atlete uit Dongen noteerde met 6047 punten de hoogste score op de NK in Breda. Myke van de Wiel nam het zilver in ontvangst met 5721 punten. Sophia Mulder behaalde het brons met 5676 punten.

Broersen, de wereldkampioene op de vijfkamp van 2014, was er een jaar tussenuit vanwege haar zwangerschap. Na de geboorte van haar zoontje nam ze de trainingen weer serieus op. Ze deed deze zomer al wel wat wedstrijden op losse onderdelen, maar op de titelstrijd in Breda werkte ze voor het eerst weer een volledige zevenkamp af.

Het was niet het sterkste deelnemersveld, want Anouk Vetter (winnares olympisch- en WK-zilver), Emma Oosterwegel (winnares olympisch brons) en Sofie Dokter ontbraken. Met de 6047 punten bleef ze ook ver af van haar persoonlijk record van 6539 punten. Broersen deed al drie keer mee aan de Olympische Spelen. In haar topjaar 2014 pakte ze bij de EK in Zürich zilver op de zevenkamp.

Peeters profiteert van afwezigheid Bol

Cathelijn Peeters veroverde voor de vierde keer de titel op de 400 meter horden. De 26-jarige atlete won de finale in een tijd van 54,95 en dat was een kampioenschapsrecord. Peeters was een klasse apart; ze had ruim 2,5 seconden voorsprong op Anne van de Wiel, die het zilver pakte in 57,55. De pas 16-jarige Abigail Noruwa liep naar het brons in 58,48.

Peeters opereert op het hordenummer internationaal gezien in de schaduw van Femke Bol, die op dit moment de wereldranglijst aanvoert met 51,45. Europees kampioene Bol is ook topfavoriete voor het goud op de WK volgende maand in Boedapest. De Amersfoortse slaat de 400 meter horden steevast over op de nationale titelstrijd en kiest voor een andere nummers. Op de NK in Breda doet ze mee op de 200 meter en met 22,88 seconden was ze zaterdag de snelste in de halve finales.

Peeters profiteerde voor de vierde keer op rij dankbaar van de afwezigheid van Bol, maar de Dongense maakt dit seizoen wel een stevige progressie. Ze scherpte haar persoonlijk record onlangs in Madrid aan tot 54,56 seconden en met die tijd heeft ze deelname aan de komende WK in Boedapest én de Olympische Spelen van 2024 in Parijs afgedwongen.

,,Ik ben blij met de titel, maar het doel was het kampioenschapsrecord”, zei Peeters na de finale. ,,Ik hoop in Boedapest de halve finales te halen en dan kijken wat dat oplevert. Ik train niet zo vaak samen met Femke, behalve op de trainingskampen in het buitenland. Dan leer ik veel van haar.”

