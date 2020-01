Tafeltennissters missen kwalificatie voor Spelen

Nederland verloor donderdag in de kwartfinales van Singapore en belandde daarmee bij de acht landen die voor één resterend ticket mochten strijden. Extra domper was het wegvallen van Li Jie met een spierblessure.



Portugal was zaterdag de eerste tegenstander in de herkansingen en de nederlaag was meteen fataal. Het duo Vermaas/Li Jiao had Nederland nog wel op voorsprong gezet, maar Britt Eerland verloor haar beide enkelpartijen. De zege tussendoor van Li Jiao was niet voldoende om de uitschakeling te voorkomen.