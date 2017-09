Tafeltennissters grijpen naast EK-finale

Even daarvoor had Li Jie verzuimd de partij in Nederlands voordeel te beslissen. Ze leidde met 2-0 tegen Han Ying, de nummer 9 van de wereld, maar verloor in vijf games. Daardoor was een vijfde partij noodzakelijk.



Eerder had Li Jie wel haar eerste partij, tegen Shan Xiaona, met 3-1 gewonnen. Daarna verloor Eerland met 3-0 van Han Ying, maar was Kim Vermaas met 3-2 te sterk voor Nina Mittelham.



In de andere halve finale staan Rusland en Roemenië tegenover elkaar. Nederland veroverde tussen 2008 en 2011 de Europese titel vier keer op rij met destijds Li Jiao nog als kopvrouw.