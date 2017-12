Svindal zegeviert in Beaver Creek

De Noorse skiër kwam uit op 1.40,46, waarmee hij sneller was dan de Zwitser Beat Feuz en de Duitser Thomas Dressen. Feuz had vorige week in Lake Louise de eerste wedstrijd gewonnen. Svindal eindigde in de Canadese sneeuw op de derde plaats. Zijn zege in Beaver Creek betekende voor hem de 33e overwinning in de wereldbeker.



Svindal was de eerste starter. ,,Dan heb je nog niet veel informatie over de toestand van het traject'', blikte hij terug. ,,Het is dan een kwestie van voluit gaan, alles geven en durven. Als je niet de instelling hebt om dat te doen kun je net zo goed niet starten. Heb je het wel dan is het soms een voordeel om als eerste naar beneden te gaan.''