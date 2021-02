Supertalent Bol blijft verbazen en scherpt Nederlands indoorrecord 400 meter opnieuw aan

Lieke Klaver mocht zich vorige week heel even houdster van het Nederlands record noemen, toen ze in Wenen 51,48 neerzette. Een serie later dook Bol ruim een halve seconde onder haar tijd. In Metz zette Klaver 51,73 neer. Lisanne de Witte, met 50,77 de houdster van het Nederlands record outdoor op de 400 meter, voldeed met 52,82 ook aan de limiet voor de EK van begin maart in de Poolse stad Torun die op 53,10 staat. Maximaal drie Nederlandse atletes mogen op dit onderdeel in actie komen op de EK.