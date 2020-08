Super Bowl-winnaar Kansas City Chiefs verbiedt fans dragen indianentooien

O’Sullivan na thriller in finale WK snooker

15 augustus Ronnie O’Sullivan heeft na een ware thriller de finale bereikt van het WK snooker in Sheffield. De vijfvoudig wereldkampioen leek in de halve finale tegen Mark Selby afgeschreven bij een achterstand van 16-14 in frames. Maar ‘The Rocket’ richtte zich op en won drie frames op rij en schakelde Selby uit met 17-16.