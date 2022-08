Sublieme Femke Bol leidt estafettevrouwen naar goud: ‘Later potje huilen, maar nu ben ik te moe’

Saalberg mocht in een nat Olympiastadion het spits afbijten voor het Nederlandse viertal, dat in de halve finales nog niet het snelste was maar met Bol nog een troef had. Bij de wissel naar de jarige Lieke Klaver (24) lagen de atleten in het oranje op de derde plek, om bij de volgende overhandiging van het stokje al aan de leiding te liggen. Lisanne de Witte moest Groot-Brittannië en België weer voor laten gaan, waardoor Bol nog wat werk te doen had. Zij is dit toernooi echter een klasse apart en rekende op fenomenale wijze af met haar concurrenten: 3.20,87.

Voor Bol betekende het haar derde gouden medaille van de EK atletiek. De Amersfoortse had in München al een unieke prestatie geleverd door als eerste vrouw ooit de 400 meter én 400 meter horden te winnen. Met haar drie gouden medailles op één EK evenaart ze de legendarische Fanny Blankers-Koen. Die slaagde er in drie keer goud te halen op de EK van 1950 in Brussel. Zij won in destijds de 100 en 200 meter en de 80 meter horden.

,,Superleuk om deze met het team te winnen", zei Bol na afloop bij de NOS. ,,We hadden het niet beter af kunnen sluiten, dit is echt bijzonder. Maar het is wel op nu. Ik kan echt niet meer... En wow, die tijd is zó hard. Ik had er wel vertrouwen in, maar die sterke Poolse zat achter me. Het is goed gekomen, dus we hebben niets te klagen. Ik zal nog wel een potje huilen later vanavond, want ik ben superblij en hartstikke trots op deze meiden, maar ik ben nu te moe.”

Klaver was de tweede loopster van het kwartet. Met haar in de baan rukte Nederland voor het eerst op naar de koppositie. ,,We hebben als ploeg in het verleden foutjes gemaakt, maar daar hebben we van geleerd en goed ook, want in deze finale heeft iedereen echt heel goed gelopen en alles goed gedaan”, aldus de Enkhuizense, die in München al de finales van de 400 en 200 meter liep, maar op haar 24ste verjaardag eindelijk de begeerde medaille won. ,,Ik ben ook nog toegezongen door het hele stadion, dat was wel heel bijzonder.”

Mannen grijpen naast eremetaal

Een halfuur eerder eindigden de Nederlandse mannenploeg op een ietwat teleurstellende vijfde plaats in het Olympiastadion. Het viertal Isayah Boers, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber en Ramsey Angela liep met 3.01,34 een beste seizoenstijd, maar daarmee redden ze het voor een medaille niet ten opzichte van Groot-Brittannië (2.59,35), België en Frankrijk.

De Nederlandse ploeg was de laatste toernooien aan medailles gewend geraakt op de estafette. Er was dit voorjaar nog brons op de EK indoor in Belgrado en vorig jaar uiteraard die onverwachte zilveren plak op de Olympische Spelen van Tokio. De mannen haalden ook al goud op de 4x400: op de World Relays én de EK indoor in 2021.

Startloper Isayah kwam in het Olympistadion door als vierde, Bonevacia behield die klassering, maar Dobber moest die positie afstaan en gaf het stokje als vijfde door aan Angela. Hij begon met achterstand op de eerste vier aan de laatste ronde, maar wist niet dichterbij te komen. Dobber leverde in zijn ronde weliswaar een positie in, maar hij was wel de snelste van het stel met een splittijd van 43,81 seconden.

,,Ik had het gevoel dat ik er nog bij kon komen, maar het gebeurde helaas niet. Dat is balen. We gingen voor het podium, dat is altijd het doel”, zei slotloper Angela. Dobber was, ondanks dat hij als snelste liep van de Nederlandse ploeg, hard voor zichzelf. ,,Ik liet me aan het begin van mijn ronde wegduwen door een Tsjech, dat was een tactische fout.”

