Strijd om olympisch judoticket nadert ontknoping: ‘Voor mij is dit niet spannend’

Kamminga scherpt Nederlands record op 50 school aan

9 april Arno Kamminga heeft in Eindhoven zijn Nederlands record op de 50 meter schoolslag aangescherpt. De 25-jarige schoolslagspecialist tikte in de finale aan in 26,80 seconden, waarmee hij 0,08 seconde onder zijn oude recordtijd dook. In de series was hij daar met 26,89 net boven gebleven.