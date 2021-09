Strafcornerkanon Mink van der Weerden stopt bij Oranje

‘Lekker slapen’ bij papa en mama voor golfer Rowin Caron, die voor even terug is in Brabant

17 september Rowin Caron (28) is na bijna twee jaar Las Vegas even terug in Brabant. Even een weekje ‘lekker slapen’ bij papa en mama in Oosterhout en golfen op de Dutch Open in Cromvoirt. De ‘cut’ is alvast gehaald.