Stoltenborg stopt bij Oranje: ‘Hechte teamgevoel zal mij bijblijven’

Stoltenborg maakte in 2010 haar debuut in het Nederlands team en kwam sindsdien tot 244 interlands. De 1,90 meter lange Achterhoekse was jarenlang een vaste waarde in Oranje. Op het WK van 2014 in Italië was ze de startende spelverdeelster en in 2015 en 2016 maakte ze samen met haar teamgenoten de stap naar de wereldtop. Hoogtepunten waren het EK-zilver van 2015 en de vierde plaats op de Olympische Spelen van 2016. Ook in 2017 won ze zilver op het EK. De laatste jaren kregen Laura Dijkema en Britt Bongaerts op haar positie de voorkeur.



,,Het hechte teamgevoel zal mij altijd bijblijven. Met name de periode onder Giovanni Guidetti, in 2015 en 2016, was uniek. De flow die toen in ons team zat was heel bijzonder." Stoltenborg was het laatst op clubniveau actief in Roemenië bij Blaj, maar keerde onlangs naar Nederland terug toen ook daar het coronavirus de competitie stilzette.