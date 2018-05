Sterspeler LeBron helpt Cavaliers aan plek in NBA-finale

Power winnaar van 102de editie Indy 500

27 mei De Australische autocoureur Will Power heeft de prestigieuze Indy 500 op zijn naam geschreven. De 37-jarige coureur van Team Penske troefde in de 102e editie van de beroemde race de Amerikaan Ed Carpenter af, die van poleposition was vertrokken. De derde plaats was voor de Nieuw-Zeelander Scott Dixon.