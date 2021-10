Sterke seizoensstart Chicago Bulls in NBA

MLB Albies met Atlanta Braves naar volgende ronde play-offs, Dodgers trekt stand gelijk zonder Jansen

13 oktober Ozzie Albies heeft met Atlanta Braves de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Major League (MLB). De 24-jarige Antilliaan, afkomstig van Curaçao, won met zijn ploeg het vierde duel in de best-of-fiveserie met Milwaukee Brewers met 5-4. Daardoor kwam de stand op een beslissende 3-1 in het voordeel van de Braves.