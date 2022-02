Stephen Curry schiet Team LeBron naar winst All Star-wedstrijd

De 33-jarige vedette van Golden State Warriors schoot 50 punten bij elkaar, vrijwel allemaal van buiten de driepuntslijn. Curry legde 27 keer aan voor een driepunter en gooide 16 keer raak. ,,Het was heel leuk”, zei Curry, die het publiek vermaakte met zijn spel en door zijn teamgenoten ook steeds in stelling werd gebracht. ,,Ik had al snel het juiste gevoel te pakken en bleef maar scoren. Ik probeerde er een beetje een show van te maken. Ik wilde zoiets graag eens meemaken in de All Star Game.”