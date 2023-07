Stephen Curry kan meer dan driepunters gooien: basketbalvedette slaat hole-in-one

Meervoudig olympisch kampioene Simone Biles maakt in augustus langver­wach­te rentree

Meervoudig olympisch turnkampioene Simone Biles keert in augustus terug in de turnsport. De 26-jarige turnster neemt deel aan de US Classic, een Amerikaanse wedstrijd die plaatsvindt op 4 en 5 augustus, meldt de Amerikaanse turnbond.