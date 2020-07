Stasja Köhler: ‘Hopelijk is de tijd nu wel rijp voor een cultuurverandering’

Door Rik Spekenbrink



Bij de bekentenis van turncoach Gerrit Beltman heeft ze op zijn minst dubbele gevoelens. Behalve veel te laat vindt Stasja Köhler het ook een half verhaal van haar voormalig trainer. ,,Zie ik hem op tv zeggen dat hij maar twee keer een tik heeft uitgedeeld. Twee keer?’’ Sarcastisch: ,,Per dag, ja. Dat is zó pijnlijk om te horen.’’ Ze verdenkt hem er bovendien van geen oprechte intenties te hebben bij de openlijke boetedoening. ,,De beerput ging nu open, onder meer door de Netflix-serie Athlete A. Ook in Nederland en België komen meisjes naar buiten met hun verhaal. Hij zag de bui al hangen en dacht: als ik nu spijt betuig en aangeef dat ik veranderd ben, ben ik ervan af. Maar hij is niet veranderd.’’



In het boek De onvrije oefening beschreef Köhler samen met een andere oud-turnster, Simone Heitinga, in 2013 al de praktijken van Beltman. De twee werden op jonge leeftijd uitgescholden, vernederd, bespuugd, geslagen, bedreigd en losgeweekt van hun ouders. Aan hun paardenstaarten werden ze door de zaal gesleept, beschreef het duo. Voor het eerst bekende Beltman afgelopen weekeinde deze praktijken. ,,Toen wij hem er in 2013 mee confronteerden, kon hij het zich niet herinneren’’, zegt Köhler. ,,Dit verhaal nu voelt enigszins als erkenning, voor mij en veel anderen. Maar hij is niet all the way gegaan.’’