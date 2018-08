Sprookje eindigt voor Indiase ‘sisters’

Marijne begon vorig jaar als bondscoach van de Indiase vrouwen, maakte even een uitstapje naar de Indiase mannen, om per 1 mei weer terug te keren naar de vrouwen. Nu is hij terug op de plek waar het in 2015 ‘mis’ ging als coach van Oranje: Londen. In de finale tegen Engeland gaf Nederland een 2-0-voorsprong weg, om na shoot-outs te verliezen. Los daarvan bleek er te weinig chemie tussen Marijne en de dragende speelsters van de ploeg. ,,Ik heb er geen trauma van opgelopen”, bezweert de Brabander.



Het werken in India is op alle fronten ‘180 graden anders’. Marijne trof bij aankomst een zwakke ploeg aan. ,,Als je het hebt over de bekende 10 duizend uren-regel, dan zitten mijn speelsters op 3 of 4 duizend uren. Ze waren verre van fit. Het heeft wel een jaar geduurd om ze fysiek in orde te krijgen, en het kan nog steeds beter. Verder waren ze tactisch niet onderlegd. Dat kun je die meiden niet kwalijk nemen, de Indiase opleiding zit niet goed in elkaar. De focus ligt alleen op techniek. En ze beginnen vaak pas met 12 of 13 jaar te hockeyen. Allerlei dingen die in Nederland vanzelfsprekend zijn, waren voor hen totaal onbekend.”