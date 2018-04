Sprinters onder EK-limiet 4x100 estafette

Solomon Bockarie, Hensley Paulina, Taymir Burnet en Churandy Martina kwamen op de estafette tot een tijd van 39,17, iets onder de eis van 39,25 voor de Europese titelstrijd begin augustus in Berlijn. Bijkomende voorwaarde is dat tegen die tijd het Oranje-kwartet op de Europese ranglijst in de top zestien moet staan. Dat lijkt op voorhand geen zware opgave.



Het Nederlandse viertal liep op de zogeheten Florida Relays in Gainesville de zesde tijd. De Dominicaanse Republiek was de snelste in 38,89. Het Amerikaanse team met wereldkampioen 100 meter Justin Gatlin zette de tweede tijd neer (38,96).

Een Nederlands kwartet liep op de 4x400 meter bij de vrouwen 3.33.40, een tijd die ruim boven de EK-limiet van 3.30.50 lag. Het team bestond uit Madiea Ghafoor, Laura de Witte, Eva Hovenkamp en Marit Dopheide.