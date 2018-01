Springruiter Willi Melliger (64) overleden

Melliger, die een jaar geleden al werd getroffen door een hartaanval, boekte zijn grootste successen in de periode 1995-2000 met de imposante schimmel Calvaro. Met dit rijdier veroverde hij zowel in Atlanta als in Sydney olympisch zilver. In Australië deed hij dat als lid van het Zwitserse team. Het individuele goud was destijds voor Jeroen Dubbeldam. De Twentse ruiter werd in zijn jonge jaren getraind door Melliger, die zijn actieve loopbaan in 2010 beëindigde.