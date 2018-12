Springruiter Smolders komt niet verder dan derde plek

Havenga verkozen tot beste waterpolo­coach ter wereld

17:09 Bondscoach Arno Havenga van de Nederlandse waterpolosters mag zich de beste trainer ter wereld van een vrouwenploeg in 2018 noemen. Havenga kreeg van zijn collega's, verenigd in de Worlds Water Polo Coaches Association (WWPCA), de meeste stemmen. Havenga veroverde afgelopen zomer met Oranje in Barcelona de Europese titel.