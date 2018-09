Springruiter Jochems blijft succesvol

'Minimaal drie medailles op WK roeien'

6 september Technisch directeur Hessel Evertse van de Nederlandse roeibond mikt bij de WK in het Bulgaarse Plovdiv, die zondag beginnen, op minimaal drie medailles. ,,Maar ik ben pas tevreden als we het toernooi afsluiten met drie plus, zoals ik dat noem. Met meer dan drie plakken zijn de verwachtingen overtroffen. Daar gaan we voor.''