Springruiter Bruynseels wint Indoor Brabant

Zwart-Wit boekt zwaarbevochten derbywinst op Etten-Leur

16:08 In de eerste klasse B heeft het damesteam van Etten-Leur nog altijd de eerste zege niet kunnen boeken. Thuis in de derby tegen Zwart-Wit werd het uiteindelijk 2-3, waardoor Zwart-Wit zich in de middenmoot handhaaft.