Sportkalender 2023 | Op deze spetterende evenementen kunnen we ons dit jaar verheugen

Na de Winterspelen in Peking en het WK voetbal in Qatar in 2022 ontbreekt dit jaar een mega-evenement op de sportkalender. Maar met onder meer het WK voetbal voor vrouwen, het Formule 1-seizoen, een bomvolle wielerkalender, het WK atletiek, het WK hockey, het WK zwemmen, het WK rugby en het WK darts is er in 2023 nog volop topsport om je op te verheugen. Zet deze data maar vast in je agenda.

JANUARI

• 1: Schaatsen NK marathon, Amsterdam

• 6-8: Schaatsen EK sprint en allround, Hamar (Noo)

• 7: Veldrijden Superprestige Gullegem (Bel)

• 8: Veldrijden Wereldbeker Zonhoven (Bel)

• 11-19: Handbal WK, Polen en Zweden

• 13-15: Shorttrack EK, Gdansk

• 13-29: Hockey WK (m), India

• 13-29: Schaken Tata Steel Chess, Wijk aan Zee

• 14-15: Rodelen EK, Sigulda (Let)

• 14-15: Veldrijden NK, Zaltbommel

• 16-29: Tennis Australian Open, Melbourne

• 17-22: Wielrennen Tour Down Under, Australië

• 20-22: Bobslee EK (ook skeleton), Altenberg (Dui)

• 22: Veldrijden Wereldbeker Benidorm (Spa)

• 23-29: Kunstrijden EK, Helsinki (Fin)

• 26-29: Beachvolleybal World Tour Finals, Doha (Qat)

• 26-29: Paardensport Jumping Amsterdam

• 26-5/2: Bobslee WK (ook skeleton), St. Moritz (Zwi)

• 27-29: Darts Masters, Milton Keynes (GB)

• 28-29: Rodelen WK, Oberhof (Dui)

• 29: Veldrijden Wereldbeker Besançon (Fra)

• 29: Wielrennen Great Ocean Race, Geelong (Aus)

• 29-5/2: Skateboarden WK, Sharjah (VAE)

FEBRUARI

• 1-11: Voetbal WK voor clubs, Marokko

• 3-5: Badminton NK, Almere

• 3-5: Schaatsen NK afstanden, Heerenveen

• 3-5: Shorttrack Wereldbeker, Dresden (Dui)

• 4-5: Judo Grand Slam, Parijs (Fra)

• 4-5: Veldrijden WK, Hoogerheide

• 4-18/3: Rugby Six Nations

• 6-19: Skiën WK, Courchevel en Meribel (Fra)

• 8-12: Baanwielrennen EK, Grenchen (Zwi)

• 8-19: Biathlon WK, Oberhof (Dui)

• 9-12: Squash NK, Amsterdam

• 10-12: Schaatsen Wereldbeker, Tomaszów Mazowiecki (Pol)

• 10-12: Shorttrack Wereldbeker finale, Dordrecht

• 11: Veldrijden Superprestige Middelkerke (Bel)

• 11-19: Tennis ABN-Amro World Tennis, Rotterdam

• 12: American football Superbowl, Glendale (VS)

• 12: Atletiek NK 10 kilometer, Schoorl

• 13-15: Shorttrack EK, Gdansk (Pol)

• 14-18: Badminton EK gemengde teams, Aire-sur-la-Lys (Fra)

• 17-19: Judo Grand Slam, Tel Aviv (Isr)

• 17-19: Schaatsen Wereldbeker (finale), Tomaszów Mazowiecki (Pol)

• 18: Atletiek WK veldlopen, Bathurst (Aus)

• 18-19: Atletiek NK indoor, Apeldoorn

• 19-5/3: Snowboarden WK, Bakuriani (Geo)

• 20-26: Wielrennen UAE Tour

• 21-5/3: Skiën WK langlaufen en skispringen, Planica (Slo)

• 23-26: Kunstrijden NK, Tilburg

• 25: Wielrennen Omloop Het Nieuwsblad

• 25-26: Atletiek NK cross, Nijverdal

• 26: Wielrennen Kuurne-Brussel-Kuurne

MAART

• 2-5: Atletiek EK indoor, Istanboel (Tur)

• 2-5: Schaatsen WK afstanden, Heerenveen

• 3-5: Darts UK Open, Minehead (GB)

• 3-5: Judo Grand Sla, Tasjkent (Oez)

• 4: Wielrennen Strade Bianche

• 5: Atletiek Marathon van Tokio

• 5: Formule 1 GP van Bahrain, Sakhir

• 5-12: Wielrennen Parijs-Nice

• 6-12: Wielrennen Tirreno-Adriatico

• 8-21: Honkbal World Baseball Classic in Japan, Taiwan, VS

• 9-12: Paardensport Indoor Brabant, Den Bosch

• 10-12: Shorttrack WK, Seoel (ZKo)

• 10-17: Zeilen EK Laser, Andora (Ita)

• 11: Schaatsen finale Marathon Cup, Leeuwarden

• 11: Wielrennen Ronde van Drenthe (v)

• 11-12: Taekwondo Dutch Open, Eindhoven

• 12: Motocross GP van Argentinië, Villa La Angostura

• 13-19: Skiën Finale wereldbeker, Soldeu (And)

• 18-26: Curling WK vrouwen, Sandviken (Zwe)

• 18: Wielrennen Milaan-San Remo

• 19: Formule 1 GP van Saoedi-Arabië, Jeddah

• 20-26: Kunstrijden WK, Saitama (Jap)

• 20-26: Wielrennen Ronde van Catalonië

• 22: Wielrennen Classic Brugge-De Panne

• 22-26: Karate EK, Guadelajara (Spa)

• 24: Voetbal Frankrijk - Nederland (EK-kwalificatie)

• 24: Wielrennen E3 Saxo Bank Classic

• 24-26: Judo Grand Slam, Tbilisi (Geo)

• 25-26: Tafeltennis NK, Zwolle

• 26: Motorsport Moto GP van Portugal, Portimão

• 26: Wielrennen Gent-Wevelgem

• 27: Voetbal Nederland - Gibraltar (EK-kwalificatie)

• 29: Wielrennen Dwars door Vlaanderen

• 31-2/4: Judo Grand Slam, Antalya (Tur)

APRIL

• 1-9: Curling WK mannen, Ottawa (Can)

• 2: Formule 1 GP van Australië, Melbourne

• 2: Motorsport Moto GP van Argentinië, Termas de Rio Hondo

• 2: Wielrennen Ronde van Vlaanderen

• 3-8: Wielrennen Ronde van Baskenland

• 5: Wielrennen Scheldeprijs

• 6-9: Golf The Masters, Augusta (VS)

• 7-30: Schaken WK-tweekamp (locatie nnb)

• 8-9: Zwemmen Qualification Meet, Eindhoven

• 9: Wielrennen Parijs-Roubaix

• 11-16: Turnen EK, Antalya (Tur)

• 12: Wielrennen Brabantse Pijl

• 15-23: Gewichtheffen EK, (Aze)

• 15: Korfbal Finale Korfbal League, Rotterdam

• 16: Atletiek NN Rotterdam Marathon (ook NK)

• 16: Motocross GP van Trentino, Pietramurata (Ita)

• 16: Motorsport Moto GP van de VS, Austin

• 16: Wielrennen Amstel Gold Race

• 16-22: IJshockey WK Divisie 1 (v), Shenzhen (Chn)

• 17: Atletiek Marathon van Boston (VS)

• 17-23: Worstelen EK, Zagreb (Kro)

• 19: Wielrennen Waalse Pijl

• 20: Darts Premier League, Rotterdam

• 23: Atletiek Marathon van Londen (GB)

• 23: Wielrennen Luik-Bastenaken-Luik

• 23-29: IJshockey WK Divisie 1B (met Nederland), Tallinn (Est)

• 25-30: Wielrennen Ronde van Romandië

• 28-30: Darts European Tour, Leeuwarden

• 30: Formule 1 GP van Azerbeidzjan, Bakoe

• 30: Motocross GP van Portugal, Águeda

• 30: Motorsport Moto GP van Spanje, Jerez de la Frontera

MEI

• 1: Wielrennen Eschborn-Frankfurt

• 1-7: Wielrennen Vuelta Feminina

• 5: Atletiek Diamond League, Doha (Qat)

• 6-28: Wielrennen Giro d’Italia

• 7: Formule 1 GP van Miami, Miami Gardens (VS)

• 7: Motocross GP van Spanje, Arroyomolinos

• 7-14: Judo WK, Doha (Qat)

• 8-14: Zeilen EK iQFoil, Patras (Gri)

• 12-20: Zeilen EK 470, San Remo (Ita)

• 12-28: IJshockey WK, Tampere (Fin) en Riga (Let)

• 13: Atletiek Ter Specke Bokaal, Lisse

• 14: Motorsport Moto GP van Frankrijk, Le Mans

• 18-21: Golf PGA Championships, Rochester (VS)

• 20: Wielrennen Veenendaal-Veenendaal Classic

• 21: Formule 1 GP van Emilia-Romagna, Imola (Ita)

• 21: Motocross GP van Frankrijk, Villars-sous-Écot

• 25: Darts Premier League Finals, Londen (GB)

• 25-28: Golf Dutch Open, Cromvoirt

• 25-28: Roeien EK, Bled (Slo)

• 28 Atletiek: Diamond League, Rabat (Mar)

• 28: Autosport Indy 500, Indianapolis (VS)

• 28: Formule 1 GP van Monaco

• 28-10/6: Tennis Roland Garros, Parijs (Fra)

• 29-3/6: Taekwondo WK, Bakoe (Aze)

• 30-4/6: Zeilen Allianz Regatta, Amsterdam/Almere

• 31: Voetbal finale Europa League, Boedapest (Hon)

Rafael Nadal gaat bij Roland Garros in Parijs op voor zijn 15de zege.

JUNI

• 2: Atletiek Diamond League, Rome (Ita)

• 4: Atletiek FBK Games, Hengelo

• 4: Formule 1 GP van Spanje, Barcelona

• 4: Motocross GP van Letland, Kegums

• 4: Voetbal finale Champions League (v), Eindhoven

• 4-11: Wielrennen Criterium du Dauphiné

• 7: Voetbal finale Conference League, Praag (Tsj)

• 7-11: Wielrennen ZLM Tour

• 8-11: Paardensport CSI Twente, Geesteren

• 9: Atletiek Diamond League, Parijs (Fra)

• 10: Voetbal finale Champions League, Istanboel (Tur)

• 10-11: Autosport 24 uur van Le Mans

• 10-18: Tennis Libéma Open, Rosmalen

• 11: Motocross GP van Duitsland, Teutschental

• 11: Motorsport Moto GP van Italië, Mugello

• 11-18: Wielrennen Ronde van Zwitserland

• 12-18: Golf US Open, Los Angeles (VS)

• 14-18: Voetbal Finale Nations League, Enschede en Rotterdam

• 15: Atletiek Diamond League, Oslo (Noo)

• 15-18: Darts World Cup, Frankfurt (Dui)

• 15-25: Basketbal EK, Israël en Slovenië

• 18: Formule 1 GP van Canada, Montréal

• 18: Motorsport Moto GP van Duitsland, Sachsenring

• 20-25: Volleybal Nations League (m), Rotterdam

• 21-25: Paardensport CHIO, Rotterdam

• 21-25: Wielrennen NK weg, Nunspeet en Sittard

• 21-2/7: Algemeen Europese Spelen, Krakow (Pol)

• 21-8/7: Voetbal EK onder 21, Roemenië en Georgië

• 23-25: Atletiek EK teams, Chorzow (Pol)

• 23-25: Judo Grand Slam, Ulaanbataar (Mon)

• 24-25: Turnen NK, Rotterdam

• 25: Motocross GP van Sumbawa, Indonesië

• 25: Motorsport Dutch TT, Assen

• 30: Atletiek Diamond League, Lausanne (Zwi)

JULI

• 1: Judo EK gemengde teams, Krakow (Pol)

• 1-2: BMX NK, Venlo

• 1-23: Wielrennen Tour de France

• 2: Atletiek Diamond League, Stockholm (Zwe)

• 2: Formule 1 GP van Oostenrijk, Spielberg

• 2: Kaatsen PC, Franeker

• 2: Motocross GP van Lombok, Indonesië

• 3-16: Tennis Wimbledon, Londen (GB)

• 7-9: BMX EK, Besançon (Fra)

• 9: Formule 1 GP van Groot-Brittannië, Silverstone

• 9: Motorsport Moto GP van Kazachstan, Almaty

• 12-16: Volleybal Finale Nations League (v), Arlington (VS)

• 13-16: Triatlon WK sprint, Hamburg (Dui)

• 14-30: Zwemmen WK, Fukuoka (Jap) (ook waterpolo, synchroon en schoonspringen)

• 15-23: Darts World Matchplay, Blackpool (GB)

• 16: Atletiek Diamond League, Wroclaw (Pol)

• 16: Motocross GP van Tsjechië, Loket

• 19-23: Volleybal Finale Nations League (m), Gdansk (Pol)

• 20-23: Golf The Open, Liverpool (GB)

• 20-20/8: Voetbal WK vrouwen, Australië en Nieuw-Zeeland

• 21: Atletiek Diamond League, Monaco

• 23: Atletiek Diamond League, Londen (GB)

• 23: Formule 1 GP van Hongarije, Boedapest

• 23: Motocross GP van Vlaanderen, Lommel (Bel)

• 23-30: Wielrennen Tour de France Femmes

• 28-30: Atletiek NK, Breda

• 29: Atletiek Diamond League, Sjanghai (Chn)

• 29: Wielrennen Clásica San Sebastián

• 29-4/8: Wielrennen Ronde van Polen

• 30: Formule 1 GP van België, Spa-Francorchamps

• 31-6/8: Boogschieten WK, Berlijn

AUGUSTUS

• 1-12: Sportklimmen WK, Bern (Zwi)

• 3: Atletiek Diamond League, Shenzhen (Chn)

• 3-9: Baanwielrennen WK, Glasgow (GB)

• 4-6: Judo Grand Slam, Boedapest (Hon)

• 6: Motocross GP van Finland

• 6: Motorsport Moto GP van Groot-Brittannië, Silverstone

• 6-13: Wielrennen WK weg, Schotland

• 8-12: Mountainbike WK, Peebles (GB)

• 10-20: Zeilen WK, Den Haag

• 12-13: BMX WK, Glasgow (GB)

• 13: Motocross GP van Zweden, Uddevalla

• 15-3/9: Volleybal EK (v), België, Duitsland, Estland, Italië

• 16: Voetbal Europese Supercup, Kazan (Rus, onder voorbehoud)

• 18-27: Hockey EK (m/v), Mönchengladbach (Dui)

• 19-27: Atletiek WK, Boedapest (Hon)

• 20: Motocross GP van Nederland, Arnhem

• 20: Motorsport Moto GP van Oostenrijk, Spielberg

• 20: Wielrennen Hamburg Cyclassics

• 21-27: Badminton WK, Kopenhagen (Den)

• 23-27: Ritmische gymnastiek WK, Valencia (Spa)

• 23-29: Wielrennen Benelux Tour

• 25-10/9: Basketbal WK, Indonesië, Japan en Filippijnen

• 26-17/9: Wielrennen Vuelta a España

• 27: Formule 1 Dutch GP, Zandvoort

• 28-10/9: Tennis US Open, New York

• 28-16/9: Volleybal EK (m), Bulgarije, Italië, Israël, N. Macedonië

• 29-3/9: Paardensport EK springen, Milaan (Ita)

• 31: Atletiek Diamond League, Zürich (Zwi)

Femke Bol gaat bij het WK atletiek in Boedapest voor goud.

SEPTEMBER

• 2-17: Gewichtheffen WK, Riyad (SAr)

• 3: Formule 1 GP van Italië, Monza

• 3: Motocross GP van Turkije, Afyonkarahisar

• 3: Motorsport Moto GP van Catalonië, Barcelona

• 3: Wielrennen Bretagne Classic Ouest-France

• 3-10: Roeien WK, Belgrado (Ser)

• 4-10: Paardensport EK dressuur, Riesenbeck (Dui)

• 5-10: Wielrennen Simac Ladies Tour

• 7: Voetbal Nederland - Griekenland (EK-kwalificatie)

• 7-9: Paardensport EK endurance, Ermelo

• 8: Atletiek Diamond League, Brussel (Bel)

• 8: Wielrennen Grand Prix Québec

• 8-28: Rugby WK, Frankrijk

• 10: Motorsport Moto GP van San Marino, Misano (Ita)

• 10: Voetbal Ierland - Nederland (EK-kwalificatie)

• 10: Wielrennen Grand Prix Montréal

• 10-17: Tafeltennis EK, Malmö (Zwe)

• 15-17: Darts World Series Finals, Amsterdam

• 16-17: Atletiek Diamond League finales, Eugene (VS)

• 16-24: Worstelen WK, Belgrado (Ser)

• 17: Formule 1 GP van Singapore

• 17: Motocross GP van Vietnam, Thanh Hoa

• 16-24: Worstelen WK, Belgrado (Ser)

• 20-24: Wielrennen EK weg, Drenthe

• 22-24: Judo Grand Slam, Bakoe (Aze)

• 22-24: Tennis Laver Cup, Vancouver (Can)

• 24: Atletiek Marathon van Berlijn

• 24: Formule 1 GP van Japan, Suzuka

• 24: Motorsport Moto GP van India, Noida

• 24-1/10: Honkbal EK, Tsjechië

• 29-1/10: Golf Ryder Cup, Rome (Ita)

• 30-1/10: Atletiek WK op de weg, Riga (Let)

• 30-8/10: Turnen WK, Antwerpen (Bel)

OKTOBER

• 1: Atletiek Singelloop (NK halve marathon), Breda

• 1: Motorsport Moto GP van Japan, Motegi

• 2-8: Darts World Grand Prix, Leicester (GB)

• 5-8: Paardensport Military Boekelo

• 7: Wielrennen Ronde van Lombardije

• 7-21: Waterpolo EK, Tel Aviv (Isr)

• 8: Formule 1 GP van Qatar, Lusail

• 8: Atletiek Marathon van Chicago

• 11-15: Badminton Dutch Open, Apeldoorn

• 12-17: Wielrennen Ronde van Guangxi (Chn)

• 13: Voetbal Nederland - Frankrijk (EK-kwalificatie)

• 15: Atletiek Marathon van Amsterdam

• 15: Motocross GP van Groot-Brittannië, Matterley Basin

• 15: Motorsport Moto GP van Indonesië, Mandalika

• 16: Voetbal Griekenland - Nederland (EK-kwalificatie)

• 20-22: Judo Grand Slam, Abu Dhabi (VAE)

• 20-29: Korfbal WK, Taiwan

• 22: Formule 1 GP van de Verenigde Staten, Austin

• 22: Motorsport Moto GP van Australië, Phillip Island

• 24-29: Karate WK, Boedapest (Hon)

• 26-29: Darts EK, Dortmund (Dui)

• 29: Formule 1 GP van Mexico, Mexico-Stad

• 29: Motorsport Moto GP van Thailand, Buriram

• 30-5/10: Tennis WTA Finals, China (ov)

Virgil van Dijk komt namen Oranje in actie tegen vice-wereldkampioen Frankrijk. Nederland wil zich deze of volgende maand plaatsen voor het EK.

NOVEMBER

• 3-5: Judo EK, Montpellier (Fra)

• 5: Formule 1 GP van Brazilië, São Paulo

• 5: Atletiek Marathon van New York

• 7-12: Tennis Billie Jean King Cup finales (locatie nnb)

• 8-13: Zeilen EK 49'er en Nacra, Vilamoura (Por)

• 11-19:Darts Grand Slam, Wolverhampton (GB)

• 12: Motorsport Moto GP van Maleisië, Sepang

• 12-19: Tennis ATP Finals, Turijn (Ita)

• 18: Formule 1 GP van Las Vegas

• 18: Voetbal Nederland - Ierland (EK-kwalificatie)

• 19: Motorsport Moto GP van Qatar, Lusail

• 21: Voetbal Gibraltar - Nederland (EK-kwalificatie)

• 22-26: Tennis Davis Cup finales, Málaga (Spa)

• 24-26: Darts Players Championships Finals, Minehead

• 26: Atletiek Warandeloop, Tilburg

• 26: Formule 1 GP van Abu Dhabi

• 26: Motorsport Moto GP van Valencia

• 30-17/12: Handbal WK vrouwen, Denemarken, Noorwegen en Zweden

DECEMBER

• 2-3: Judo Grand Slam, Tokio (Jap)

• 5-10: Zwemmen EK kortebaan, Boekarest (Roe)

• 10: Atletiek EK veldlopen, Brussel (Bel)

• 14-2/1/24: Darts WK, Londen (onder voorbehoud)

• 31: Atletiek Sylvestercross, Soest