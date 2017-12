Sportgala had per post afgedaan kunnen worden

Door Thijs Zonneveld



Dat Tom Dumoulin Sportman van het Jaar zou worden stond al sinds eind mei vast. Het was 37 jaar geleden dat een Nederlandse wielrenner een grote ronde won, in een jaar waarin Dumoulin nog láng niet was geboren, Dries van Agt minister-president was en ABBA met The Winner Takes It All zes weken op nummer 1 stond. Het is maar om aan te geven hoe bijzonder Dumoulins prestatie was. Je zou bijna vergeten dat hij het afgelopen seizoen ook nog wereldkampioen tijdrijden werd – individueel én in de ploegentijdrit.



Het was een teken aan de wand dat de twee andere genomineerden bij de mannen – Max Verstappen en Sven Kramer – niet eens aanwezig waren. Ze hebben allebei al eerder aangegeven dat ze niet zoveel op hebben met de verkiezing. Het is leuk voor erbij, maar ze komen er niet van heinde en verre voor opdraven. Zeker niet als ze al ver van tevoren weten dat ze niet gaan winnen.



De voetbalvrouwen werden, zoals verwacht, verkozen tot Sportploeg van het Jaar vanwege hun succes op het Europees Kampioenschap. En bij de sportvrouwen was de winnares evenmin verrassend: atlete Dafne Schippers werd, net als twee jaar geleden, verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Ze had de uitverkiezing vooral te danken aan haar wereldtitel op de 200 meter. Er was weinig op af te dingen – en dat wisten Zeilster Marit Bouwmeester en wielrenster Anna van der Breggen ook al maanden. Detail in de marge: Van der Breggen werd enkele weken geleden bij de verkiezing van Wielrenster van het Jaar verslagen door Annemiek van der Vleuten, die door de jury niet eens was genomineerd om tot Sportvrouw van het Jaar verkozen te kunnen worden. Waarmee nog maar eens wordt benadrukt dat het vergelijken van prestaties en sporters eigenlijk als een tang op een varken slaat.