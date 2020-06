Sporten? Daar kunnen topatleten op dit moment alleen letterlijk van dromen

Door Lisette van der Geest



Meervoudig wereldkam­pioen ­Ellen van Dijk maakte zich op voor de NK tijdrijden. Er was paniek. Haar hele lijf vol stress. Alles liep in de soep. Ze was te laat, niks ging zoals ze wilde. En daar stond Tom Dumoulin ineens op het startschavot, klaar voor zijn race bij de mannen. Terwijl Van Dijk daar zelf had moeten staan, of eigenlijk zelfs allang weg had moeten zijn. Toen werd ze wakker.



Dromen van wedstrijden is het enige wat veel sporters in een door corona beheerste wereld zonder actieve competitie kunnen doen. Na winst klinkt regelmatig: ,,Dit is een droom die uitkomt.’’ Daarmee refereren sporters meestal niet aan onthouden beelden uit hun nachtrust, maar aan een lang gekoesterde wens. Maar dromen topsporters anders, nu ze het al maanden zonder wedstrijden moeten doen? Hoe vaak dromen ze überhaupt over hun sport? En wat zegt dat?