Sport Vandaag: Selectie Oranje, Max in Sepang, Twentse derby

Schulting begint WB-seizoen met twee straffen

28 september Suzanne Schulting is het wereldbekerseizoen niet begonnen op een manier waarop ze hoopte. De Nederlandse shorttrackster kreeg vandaag in Boedapest in de heats van zowel de 500 als 1500 meter een straf en werd op die afstanden daardoor vroegtijdig uitgeschakeld.