Sport Vandaag: Schaatsen, hockey, darts en tennis

Trotse papa Van Gerwen viert kwart­fi­na­le­plaats met dochter Zoë

16 november Michael van Gerwen is doorgestoten naar de kwartfinale van de Grand Slam of Darts. Mighty Mike was donderdagavond in de tweede ronde veel te sterk voor Steve Lennon, de nummer 84 van de wereldranglijst: 10-3. Ook dochter Zoë was erbij en werd door haar trotse vader direct na de zege in de armen gesloten.