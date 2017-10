Sport Vandaag: Premier League en tennis

AkzoNobel: Tienpont mocht blijven, wilde niet

15 oktober Simeon Tienpont had schipper mogen blijven van Team AkzoNobel in de Volvo Ocean Race, maar de Nederlandse zeiler wilde dat zelf niet. Dat beweert de Nederlandse multinational vandaag in een toelichting op de opzienbarende breuk met Tienpont. Amper 24 uur voor de eerste havenrace, in Alicante, kwam naar buiten dat Tienpont vanwege 'contractbreuk' niet langer als schipper van AkzoNobel fungeert.