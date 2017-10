Sport Vandaag: Lisse en Hoek vanaf 11 meter op herhaling, presentatie Team Plantina

McIlroy last pauze in om majorrecord te verbreken

10 oktober De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy last een lange pauze in om zijn spel naar het gewenste niveau te brengen zodat hij weer majors kan winnen. Dat liet hij weten na zijn zoveelste tegenvallende optreden van dit jaar: de 63e plaats in het Alfred Dunhill Links Championship.