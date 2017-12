Sport Vandaag: Handbalsters in kwartfinale WK, vijf duels Eredivisie

Ook Hongarije te sterk voor waterpolomannen

12 december De Nederlandse waterpolomannen hebben ook de tweede wedstrijd in de FINA World League verloren. Oranje was in Alphen aan den Rijn na de rust niet opgewassen tegen vicewereldkampioen Hongarije: 6-13. Eerder ging de ploeg van bondscoach Robin van Galen in en tegen Spanje onderuit (9-5).