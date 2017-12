Sport Vandaag: Champions League, WK handbal en hockey

Britse turncoach geschorst na beschuldigingen

4 december Turncoach Eddie van Hoof is door de Britse turnbond geschorst na beschuldigingen van wangedrag. Er is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de 61-jarige Britse coach. ,,De schorsing is geen disciplinaire straf en impliceert ook niet dat Van Hoof schuldig is", staat in een verklaring van de turnbond.