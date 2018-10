Spelen: Europese boksbonden eisen actie van AIBA

Volleybal­sters nog niet zeker van vervolg WK

16:28 De Nederlandse volleybalsters moeten morgen nogmaals vol aan de bak om de Final Six te bereiken op het WK in Japan. Oranje verloor vandaag met 3-2 van Brazilië. Dat zou geen probleem zijn als vervolgens Japan twee sets zou verliezen tegen het al geplaatste Servië. Het gastland won echter met 3-1 en kan zich, net als Brazilië, nog bij de beste drie landen in de poule voegen die in de derde ronde met drie andere teams in twee poules gaan strijden om plaatsing voor de halve finales.