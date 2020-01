Spectaculair debuut 19-jarige Williamson in NBA

Het is weer bijna zover: Maarten van der Weijden gaat opnieuw voor wereldre­cord 24 uur zwemmen

22 januari Niks is langeafstandzwemmer Maarten van der Weijden uit Waspik te gek. Donderdagavond duikt hij wederom in het vijftigmeterbad van zwembad De Warande in Oosterhout voor een nieuwe poging om het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbreken. ,,Ik ga graag extreme uitdagingen aan.’’