Spanning in hockeyfinales: eerste duels play-offs om landstitel eindigen in balans

NBA: Miami Heat te sterk voor Boston Celtics in eerste wedstrijd finale in het oosten

De basketballers van Miami Heat hebben de eerste wedstrijd van de finale van de Eastern Conference van Boston Celtics gewonnen. De ploeg uit Miami was in Boston met 123-116 te sterk. Jimmy Butler had een belangrijk aandeel in de zege van de Heat. Hij was goed voor 35 punten, 7 assists en 5 rebounds.