'Soms kun je nog geen glas limonade oppakken door de verzuring'

Door Lisette van der Geest Er waren ochtenden na een zware Grand Prix waarop John van den Berk (51) wakker werd en in zijn hele lijf spierpijn voelde. De wereldkampioen in de 125cc-klasse en de 250cc-klasse had dan zeker een dag nodig om bij te komen. ,,Het is echt een van de zwaarste sporten, vooral ook omdat je snel na een heat weer aan de bak moet voor een tweede en nauwelijks tijd hebt om op te knappen.” Onderarmen verzuren het eerst. Een typisch motorcross-probleem noemt Van den Berk dit. ,,Die verzuring kan tijdens je heat opkomen, zo hevig dat je nog geen glas limonade kunt oppakken, terwijl je het einde van je heat nog moet halen. Als je niet helemaal in een flow zit, ga je ook eerder tijdens het rijden in je stuur knijpen en verzuur je sneller. Het herstellen tussen twee heats is sowieso het allermoeilijkste in deze sport. Het enige wat je kunt doen is daarop trainen. Zorgen dat je toch reserves creëert voor de tweede manche.” Tekst gaat onder de foto verder...

Zand

De ondergrond maakt ook verschil voor de gevolgen in een lijf. Bij een Grand Prix in het zand gebruikt een motorcrosser andere spieren. ,,Schouders, armen en rug voel je dan na afloop.” Aankomend weekeinde is er op het TT circuit in Assen een speciaal crossparcours gebouwd, waar tonnen zand voor zijn gebruikt.



Ook lastig: sporten in warme omstandigheden. Van den Berk: ,,Misschien is dat nog wel het zwaarst. Is het buiten 40 graden, dan is het met zo’n crosspak en helm op al snel 60 graden. Vergelijk het met een bezoek aan een sauna waarbij het normaal gesproken zonder inspanning al bijna niet uit te houden is, maar nu moet je op een hometrainer fietsen. In hitte sporten is heel erg afzien.” Maar 40 graden zal het aankomend weekeinde in Assen niet worden.