Solide opening Luiten na sterke comeback: ‘Speelde eerst te voorzichtig’

Die ‘birdieregen’ leverde een score op van 69 slagen, 3 onder par, en betekende de gedeelde veertiende positie in de tussenstand. Luiten vreesde heel even dat hij dit weekeinde misschien wel thuis zou zitten, zo slecht begon hij aan zijn geliefde toernooi. ,,Het liep niet, heel simpel. Ik had ook wel pech met ballen die net niet goed vielen en in een waardeloze positie kwamen te liggen. Maar ik maakte op de twee par 5-holes een bogey, terwijl je daar normaal gesproken een birdie moet maken.’’ Een pasklare verklaring voor zijn stroeve start had hij niet. ,,Ik was wel heel ontspannen en had helemaal geen zenuwen. Zo ben ik meestal niet. Ik denk dat ik wat te voorzichtig speelde, te veel op safe. Juist op deze baan ga je dan fouten maken.’’

Beurse plek

Op hole 18, zijn negende in de ronde (hij was begonnen op hole 10), raakte hij een toeschouwer. De bal zwaaide licht af en landde hard op de onderrug van een man, die meteen ineen kromp van de pijn. ,,Het is me wel eens eerder overkomen. Je wilt natuurlijk niet dat dit gebeurt. Ik schrok en ben snel gaan kijken. Gelukkig had hij alleen een grote beurse plek.’’



Het was een vervelend incident, maar meer ook niet. ,,Je moet door. En ik wist ook dat ik iets moest forceren. Op dat moment had ik veel steun aan mijn caddie Maarten Bosch. Hij pepte me op, ‘niet opgeven, blijf aanvallen’, bleef hij zeggen. Het was precies wat ik wilde horen. Prompt sloeg ik drie birdies op rij en was ik los. Ik heb die tweede negen holes geen fout meer gemaakt.”