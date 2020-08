Snookerlegende O’Sullivan heeft eindelijk zesde wereldtitel binnen

nog één achter HendryZeven jaar was het alweer geleden dat Ronnie O’Sullivan (44) zijn wereldtitel snooker met succes verdedigde. Na in 2014 nog één keer de finale bereikt te hebben haalde de volgens velen beste speler aller tijden nooit meer zijn topniveau in het iconische Crucible Theatre. Tot dit jaar. De Engelsman overklaste landgenoot Kyren Wilson op de slotdag en won met 18-8.

Na een bloedstollende halve finale tegen drievoudig wereldkampioen Mark Selby (17-16), restte O’Sullivan enkel nog een simpele finale tegen de 28-jarige Wilson - die zelf door een zo niet nóg spannender laatste frame de eindstrijd bereikte. Hij had waarschijnlijk ook niet anders gedacht. Eerder in het toernooi fileerde de eigenzinnige Engelsman namelijk de nieuwe generatie snookerspelers. In een interview vertelde hij zelfs dat hij nog in de mondiale top-50 zou staan wanneer hij een arm en een been zou verliezen. ,,Ze zijn eigenlijk halve amateurs. Nee... ze zijn niet eens amateurs.”



In de eerste sessie ging het ‘The Rocket’ op zaterdag inderdaad voor de wind. Hij leidde met 6-2, maar kreeg in de avond meer tegenstand. Wilson, die met drie kwartfinales en een halve finale reeds een uitstekend ‘record’ had in Sheffield en twee rondes eerder regerend wereldkampioen Judd Trump uit het toernooi knikkerde, won vier frames op rij en verkleinde het gat met de af en toe hopeloos ogende O’Sullivan naar twee. Uiteindelijk bedroeg het verschil drie bij het ingaan van de slotdag: 10-7.

Waar hij het zaterdag bij momenten duidelijk niet naar zijn zin had, was O’Sullivan zondag ‘all business’. Na het eerste frame van de middag met een break van 73 nog gewonnen te hebben, kreeg Wilson geen poot meer aan de grond. O’Sullivan oogde op zijn beurt uiterst comfortabel aan de tafel en trok de volgende zeven frames naar zich toe: 17-8.

Zo zorgde hij ervoor dat de spelers, scheidsrechter en de fans - die voor de finale tóch weer welkom waren - in de avond voor nog maar één frame terug moesten komen. O’Sullivan miste de zwarte bal in het eerste frame van de avondsessie en gaf Wilson daarmee een kleine kans. Maar in zijn tweede poging in hetzelfde frame verzekerde hij zich in zijn kenmerkende rappe tempo met een break van 96 van zijn zesde wereldtitel.



‘The Rocket’ evenaarde de grootste overwinning in de WK-finale sinds 2008. Toen was hij Ali Carter de baas met eveneens 18-8. O’Sullivan won zijn eerste wereldtitel in 2001 en werd daarna wereldkampioen in 2004, 2008, 2012 en 2013. In 2014 verloor hij de finale van Mark Selby. Dat was zijn laatste finaleplaats op het WK.

Met zes wereldtitels staat O’Sullivan nu op gelijke hoogte met Steve Davis en Ray Reardon, die in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw furore maakten. Recordhouder in het moderne tijdperk is nog altijd Stephen Hendry. ‘The King of the Crucible’ was zeven keer de beste van de wereld.